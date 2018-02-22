РИАМО - 22 фев. Свыше 10 возгораний зарегистрировали в Подмосковье за прошедшие сутки, для их тушения привлекли почти 120 человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области в четверг.

«Количество пожаров - 13. Спасенных нет. От Главного управления МЧС России по Московской области на техногенные пожары привлекались 116 человек и 33 единиц техники», - говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали восемь раз, при этом были спасены 18 человек. Аварий в сфере ЖКХ и на водных объектах не зарегистрировано.

В четверг запланировано сжигание порубочных остатков в 130 местах на территории 13 муниципалитетов.