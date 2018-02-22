РИАМО - 22 фев. В четверг в Москве и в Подмосковье ожидается облачная погода, местами небольшой снег, температура воздуха опустится до минус 14 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При облачной погоде с прояснениями местами не исключен слабый снег. Максимальная температура воздуха в Москве минус 11 – минус 9 градусов, по области минус 14 – минус 9 градусов», - говорится в сообщении.

Также ожидается ветер северо-западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Относительная влажность воздуха - около 70%. Атмосферное давление будет расти и составит 758 миллиметров ртутного столба, а температура воздуха принижаться.

«Такие условия неблагоприятны для самочувствия метеозависимых людей, склонных к сосудистым реакциям, страдающих артериальной гипертонией, вегето-сосудистой дистонией, атеросклерозом сосудов головного мозга, стенокардией, нарушением сердечного ритма», - отмечается на сайте.

Кроме того, синоптики советуют людям, которые не реагируют на погоду, прогуляться на свежем воздухе, чтобы поддержать свое здоровье, но перед выходом на улицу одеться теплее, чтобы не простудиться.