РИАМО - 22 фев. В подмосковной Балашихе на трассе М-7 «Волга» с четверга по 7 марта по ночам вводят кратковременные ограничения движения в связи с установкой конструкций для размещения дорожных знаков, говорится в сообщении пресс-службы ФКУ «Упрдор Москва - Нижний Новгород».

«В связи с установкой рамных конструкций на участке автомагистрали М-7 «Волга» в черте города Балашиха движение транспорта будет перекрываться в ночное время на 10 минут. Данные конструкции необходимы для размещения дорожных знаков», - отмечается в сообщении.

Перекрывать движение будут на участке трассы М-7 с 18 по 23 километр в период с четверга по 7 марта.