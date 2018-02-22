РИАМО - 22 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подведет итоги месяца в четверг в эфире областного телеканала, вопросы главе региона можно задать через соцсети, сообщается в Telegram-канале пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«Двадцать второго февраля в 19:00 Андрей Воробьев подведет итоги месяца в эфире телеканала «360° Подмосковье», — говорится в сообщении.

Вопрос Воробьеву можно задать с помощью хэштега #вопросгубернатору в Twitter, Instagram, Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках».