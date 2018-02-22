РИАМО - 22 фев. В праздничные дни ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания» изменит порядок курсирования пригородных электропоездов, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 14 октября 2017 года №1250 «О переносе выходных дней в 2018 году» для улучшения обслуживания пассажиров в период празднования Дня защитника Отечества – 23 февраля, назначается следующий режим работы: 22 февраля - расписанием пятницы; 23, 24 февраля - расписанием субботы; 25 февраля - расписанием воскресенья; 26 февраля - расписанием понедельника», - говорится в сообщении.

В связи с увеличением пассажиропотока в праздничные дни назначаются дополнительные поезда.

Подробнее с изменениями можно будет ознакомиться на сайте компании в разделе «Расписание и стоимость».

«ОАО «Центральная ППК» рекомендует уточнять расписание при планировании поездок. Все внеплановые изменения в графике публикуются на канале компании в Telegram: telegram.me/central_ppk/», - добавляется в сообщении.