РИАМО - 21 фев. Профилактику горелки Вечного огня в Александровском саду в Москве провели в среду перед празднованием Дня защитника Отечества, передает корреспондент РИАМО.

«Сегодня очень торжественный момент, в предверии Дня защитника отечества представители МОСГАЗа проводят профилактику горелки газогорелочного устройства Вечного огня. Это большая ответственность, МОСГАЗ является хранителем вечного огня уже 51 год и все эти годы мы его обслуживаем», - сказал главный инженер АО «МОСГАЗ» Александр Осыка.

Он добавил, что горелочное устройство Вечного огня было разработано с участием специалистов МОСГАЗа и рассчитано на всепогодные условия, включая ветер, дождь, снег и град.

Вечный огонь, который горит в наши дни в Александровском саду, был доставлен в Москву в 1967 году на бронетранспортере с помощью факела, зажженного от Вечного огня на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. У Манежной площади факел принял Герой Советского Союза Алексей Маресьев, который передал факел генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу. 8 мая 1967 года у стен Кремля в Александровском саду в торжественной обстановке был открыт мемориальный архитектурный ансамбль «Могила Неизвестного Солдата».