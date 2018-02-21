РИАМО - 21 фев. За пять лет в Подмосковье реконструировали и построили 104 спортивных объекта, только крытых ледовых площадок на территории региона на данный момент 58, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«За последние 5 лет реконструированы и построены 104 спортивных объекта. Из них 60 за счет регионального бюджета. Только в прошлом году введены 20 объектов: семь залов, три катка, четыре бассейна и шесть многофункциональных объектов», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он также отметил, что была начата реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса «Акрихин» в Старой Купавне, работы обойдутся в 158 миллионов рублей. Также был сделан капитальный ремонт хоккейной коробки в Правдинском. На эти цели было выделено 9,6 миллиона рублей.

Сейчас на территории Московской области функционируют 58 крытых ледовых площадок. Если брать в совокупности ледовые площадки, то с 2012 года их было построено больше, чем за всю историю Московской области. До 2013 года – 27 площадок, 2014 -2017 года - 31 объект.

В 2017 году начато строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом в Красногорске. Это объект, который строится по поручению президента Российской Федерации по итогам заседания совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта запланированы в этом году. Стоимость работ составит 750 миллионов рублей.

«Другой важный проект в рамках поручения президента – это реконструкция стадиона «Вымпел» в Королеве. На данные цели выделены средства муниципального образования и средства Московской области в размере 581 миллиона рублей», — добавляется в сообщении.

В Электростали был завершен капитальный ремонт Дворца спорта «Кристалл». В декабре прошло торжественное открытие арены. Работы по капитальному ремонту обошлись в 510 миллионов рублей.

В 2017-м по программе губернатора Московской области «50 ФОКов» открыты два новых комплекса: в Королеве и Балашихе. Завершено строительство еще четырех ФОКов: в Лосино-Петровском, Зарайске, в Солнечногорском районе и Коломенском городском округе.

Также открыты шесть объектов вне программы «50 ФОКов»: ФОК с универсальным спортивным залом на территории стадиона «Метеор» в Балашихе, там же открыт и крытый футбольный манеж, в Видном проведена реконструкция стадиона «Металлург», начал работу Дворец спорта «Арена Лыткарино», в Королеве ведется реконструкция стадиона «Вымпел». Построен ФОК с залом в Ступине.

Восемь ФОКов построены и введены за счет внебюджетных и средств муниципальных образований: Ледовый дворец с плавательным бассейном «Легенда» в Домодедове, спорткомплекс (фитнес-клуб) в Люберцах, круглогодичный крытый каток в Пересвете. ФОК с универсальным спортивным залом начал работу в микрорайоне Опалиха в Красногорске. ФОКи с универсальными спортивными залами открыты в Подольске и в Клину. В Мытищах начал работу современный теннисный центр, а в Истре — крытый Ледовый дворец.