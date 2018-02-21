РИАМО – 21 фев. Бывший начальник отделения ритуального обслуживания №3 ГБУ «Ритуал» Юрий Чабуев в ходе рассмотрения в Мосгорсуде дела о драке на Хованском кладбище не признал свою вину в организации беспорядков, сообщает в среду ТАСС.



В среду в Мосгорсуде рассмотрели дело о драке на Хованском кладбище.



«Я понял суть обвинения. Я не признаю вину и считаю, что все обвинения в мой адрес некорректны», — сказал Чабуев.

В ходе массовых беспорядков и перестрелки у центрального входа на Хованское кладбище 14 мая 2016 года три человека погибли на месте и более 30 получили телесные повреждения различной степени тяжести.



Следователи установили, что Чабуев, будучи начальником территориального отделения ритуального обслуживания №3 ГБУ города Москвы «Ритуал», и Александр Бочарников организовали массовые беспорядки с целью силового вытеснения трудовых мигрантов, граждан Республики Таджикистан, с территории кладбища.