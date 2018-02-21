РИАМО – 21 фев. В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы объяснили, что несколько наземных пешеходных переходов на улицах столицы убрали в целях безопасности, сообщает в среду РИА Новости.



Ранее в соцсетях появилась информация о том, что на двух улицах города исчезли наземные пешеходные переходы, созданные в рамках реорганизации городского пространства в 2017 году. Так, переходы были ликвидированы на улице Каланчевской в районе пересечения с Садовой-Спасской улицей и на улице Верхней Сыромятнической в районе пересечения с улицей Земляной Вал.



«Мы мониторили ситуацию, и статистика после изменений стала хуже, чем до — увеличились случаи ДТП с пешеходами. Также за счет переходящих по переходу пешеходов, которые шли неравномерно, создавался затор из автомобилей, которые не могли съехать с Садового кольца. Совместно с ГИБДД мы решили убрать наземные переходы», — говорится в сообщении пресс-службы ЦОДД.



Как уточняется в материале, средняя скорость автомобилей в вечерний час пик составляла 10-15 километров в час, а длина затора доходила до нескольких километров, создавая значительные затруднения как для личного, так и общественного транспорта. При этом рядом с ликвидированными наземными есть действующие подземные переходы.