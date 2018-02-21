РИАМО - 21 фев. Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова высоко оценила работу властей городского округа Реутов в 2017 году, благодаря которой муниципалитет занял лидирующие позиции в регионе.

В среду глава городского округа Реутов Станислав Каторов выступил с итоговым отчетом за 2017 год. На выступлении присутствовали местные жители, депутаты, а также вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова. В своем отчете Каторов назвал прошлый год результативным для города.

«Губернатор выступил с обращением 14 февраля, в ходе которого были поставлены задачи по дальнейшему развитию региона - в первую очередь, это наши социальные приоритеты. Сегодня главное поручение губернатора - отчитаться каждому главе за проделанную работу перед своими жителями. Президент призывает нас к тому, чтобы все решения принимать вместе с людьми, с учетом их мнения. Поэтому такие отчеты глав очень важны. Очень приятно, что Реутов в 2017 году смог занять лидирующую позицию в Подмосковье», - сказала Виртуозова журналистам после отчета Каторова.

Ранее в ходе ежегодного обращения к жителям Андрей Воробьев рассказал о лучших парках Подмосковья. В их числе — «Ивановские пруды» в Красногорске, «Фабричный пруд» в Реутове, городской парк в Шаховской. Кроме того, глава региона отметил, что в 2018 году в Реутове откроется новый детский технопарк «Кванториум».