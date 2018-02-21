РИАМО - 21 фев. Отличившихся на службе офицеров Росгвардии пригласили на праздничный спектакль в московский театр «Современник» в День защитника Отечества, говорится в сообщении пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.

«Двадцать третьего февраля 40 офицеров Федеральной службы войск национальной гвардии, особо отличившиеся при исполнении воинских обязанностей в 2017 году, приглашены в московский театр «Современник» на праздничный спектакль, посвященный Дню защитника Отечества», - говорится в сообщении.

Театр «Современник», художественным руководителем которого является Галина Волчек, имеет давние традиции сотрудничества с Вооруженным силами Российской Федерации и другими силовыми ведомствами. В рамках сотрудничества в праздничный день театр пригласил на спектакль «Шагает солнце по бульварам» офицеров Вооруженных сил и других силовых структур.

«Традицией российской армии испокон веков было воспитание людей, не только беспредельно преданных Родине и воинскому долгу, но и высокообразованных, думающих, творческих личностей. Именно военные и в первую очередь боевые офицеры уже несколько веков являются элитой общества, носителями высокой культуры, примером для подражания. Москва и столичные деятели культуры поддерживают эту вековую традицию и в XXI веке», - отметил руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников.

День защитника Отечества – относительно молодой праздник. Его решили отмечать в честь того, что 23 февраля 1918 года отряды Красной гвардии одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой над войсками Германии. Позднее 23 февраля ежегодно отмечалось в СССР как День Советской армии и Военно-морского флота. После распада СССР праздник был переименован в День защитника Отечества.