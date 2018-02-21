РИАМО – 21 фев. Олимпийский комитет России (ОКР) заплатил штраф Международному олимпийскому комитету (МОК) в 15 миллионов долларов за допинговые разбирательства перед Играми в Пхенчхане, сообщает в среду Газета.ru.



«Штраф в размере 15 миллионов долларов был одним из критериев при решении вопроса о восстановлении членства ОКР перед церемонией закрытия Игр», — говорится в сообщении.



Зимние Олимпийские игры 2018 года стартовали 9 февраля и будут проходить в южнокорейском городе Пхенчхан до 25 февраля.



Международный олимпийский комитет 5 декабря 2017 года отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх. Согласно решению МОК, спортсмены, доказавшие, что не применяли допинг, могут соревноваться под нейтральным флагом и в специальном статусе «Олимпийские атлеты из России».