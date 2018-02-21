РИАМО – 21 фев. Студентов МГУ, которым будет мешать фан-зона чемпионата мира по футболу, переселят в другие комнаты или общежития, соответствующее распоряжение подписал начальник управления общежитиями МГУ Андрей Водолазский, сообщает в среду ТАСС.



«Оставить без изменения действующий порядок пребывания и продления проживания в общежитиях МГУ в летний период 2018 года. На время проведения чемпионата мира по футболу предусмотреть возможность предоставления учащимся, чьи окна выходят на расположение фан-зоны чемпионата, других мест проживания в ДС (Доме студента) или других студенческих городках», — говорится в распоряжении.



Проректор МГУ Петр Вржещ добавил, что все организационные вопросы, связанные с турниром, руководство вуза готово обсуждать со студентами.



Как добавляется в сообщении, в среду ректор вуза Виктор Садовничий подписал еще один документ организационного характера, который предписывает провести экзаменационную весенне-летнюю сессию в традиционные сроки и в обычном режиме.



Ранее ряд СМИ сообщал, что фан-зона для болельщиков мундиаля будет размещена на Воробьевых горах по соседству с главным зданием МГУ - между улицей Косыгина и Университетским проспектом в Москве. В связи с этим на время турнира в МГУ планируется запретить продавать сувенирную продукцию с символикой чемпионата и ограничить доступ посторонних на территорию Московского университета.



Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».