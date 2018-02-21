РИАМО - 21 фев. МЧС проводит рассылку текстовых сообщений на телефоны москвичей с информацией о сильных морозах в столице с 23 по 28 февраля.

«На основании предупреждения ФГБУ «Центральное УГМС» с 23 по 28 февраля 2018 года в Москве ожидается аномально низкая температура», - говорится в СМС от ведомства.

Ранее в Москве и Подмосковье объявили «оранжевый» уровень опасности погоды на 22 февраля из-за сильных морозов. По прогнозу синоптиков, в Московском регионе 22 февраля температура ночью опустится до минус 20-18 градусов, днем — до минус 11-9 градусов. Ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой снег, образуется гололедица.

При сильном морозе жителям рекомендуют лишний раз не выходить из дома. Лицо и руки желательно смазать защитным жирным кремом, но ни в коем случае не увлажняющим, который содержит в своем составе много воды. Кроме того, надо одеваться как можно теплее. Дышать на морозе надо медленно, неглубоко и желательно носом.

Помимо этого, жителям рекомендуется при возвращении с мороза домой не пить сразу горячий чай и не принимать горячую ванну: при резкой смене температуры может возникнуть значительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему с непредсказуемыми последствиями. Организм должен в течение 20-30 минут плавно адаптироваться к комнатной температуре.