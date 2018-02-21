РИАМО – 21 фев. Международный олимпийский комитет должен учесть тот факт, что мельдоний попал в организм российского керлингиста Александра Крушельницкого случайно, сообщил министр спорта РФ Павел Колобков.

Восемнадцатого февраля в первой допинг-пробе керлингиста Александра Крушельницкого обнаружили запрещенный мельдоний, вторая проба 20 февраля подтвердила этот результат. В Пхенчхане Александр Крушельницкий завоевал бронзу в дабл-миксте.

«Нам сложно оценивать эту ситуацию сейчас, провокация это, или нет. Сейчас никаких данных. Надо отметить, что керлинг - это не тот вид спорта, в котором допинг, тем более мельдоний, как-то влияет на результат. С этой ситуацией надо разбираться, она очень огорчает, но я уверен, что она никак не повлияет на решение Международного олимпийского комитета в отношении нашей команды», - сказал Колобков в эфире Радио «Комсомольская правда».

Зимние Олимпийские игры 2018 года стартовали 9 февраля и будут проходить в южнокорейском городе Пхенчхан до 25 февраля.

Международный олимпийский комитет 5 декабря 2017 года отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх. Согласно решению МОК, спортсмены, доказавшие, что не применяли допинг, могут соревноваться под нейтральным флагом и в специальном статусе «Олимпийские атлеты из России».