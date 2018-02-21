РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 фев. В подмосковных Люберцах прошла лыжная эстафета и шоу по аэрографии на автомобилях в рамках областной акции «Подмосковье выбирает», посвященной предстоящим выборам президента России, сообщается в Instagram-аккаунте управления по работе с молодежью администрации Люберец.

«В городском округе Люберцы по инициативе избирательной комиссии Московской области прошла акция «Подмосковье выбирает». В рамках шоу пошла лыжная эстафета, яркое шоу по аэрографии на автомобилях и танцевальные флешмобы», - говорится в сообщении.

Эстафету уже передали следующему участнику – городскому округу Лыткарино.

В 2018 году акция «Подмосковье выбирает» приурочена к выборам президента России, которые состоятся 18 марта. Ее целью является повышение электоральной активности избирателей, а также их интереса к выборам.