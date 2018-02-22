РИАМО - 22 фев. Военный окружной суд в Москве в четверг огласит приговор гражданам Таджикистана, которые в 2016 году планировали взрыв в маршрутке в подмосковных Люберцах.

Оглашение приговора гражданам Таджикистана назначено на 14:00.

Как сообщает ряд СМИ, гособвинение просит признать шестерых граждан Таджикистана виновными в попытке взрыва маршрутного такси в Люберцах в 2016 году и приговорить их к наказанию от 12 до 16 лет колонии строгого режима. Взрыва удалось избежать благодаря бдительности пассажиров маршрутки.