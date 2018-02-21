РИАМО - 21 фев. Движение «Ласточек» на Московском центральном кольце по часовой стрелке ввели в график после сбоя, сообщается в Telegram-канале столичного метро.

Вечером в среду по техническим причинам на Московском центральном кольце было приостановлено движение «Ласточек» по часовой стрелке.

«20:35. МЦК. Движение поездов по часовой стрелке введено в график», - говорится в сообщении.

В Telegram-канале МЦК отмечается, что для приведения интервала в норму на линию вышли два резервных состава.