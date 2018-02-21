РИАМО - 21 фев. Более 4 миллионов человек стали участниками фестиваля «Московская Масленица», они съели свыше 240 тысяч блинов и выпили 64 тысячи литров чая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Подвели итоги фестиваля «Московская Масленица». За десять дней на 25 площадках, включая парки, побывали 4,75 миллиона москвичей и туристов. Гости съели 247 тысяч блинов, выпили 64 тысячи литров чая, посмотрели спектакли и поучаствовали в мастер-классах», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Как отмечается на официальном сайте мэра Москвы, за 10 дней фестиваля в городе было организовано более 3 тысяч развлекательных мероприятий. Большой популярностью пользовались ремесленные и кулинарные мастер-классы. На занятиях, которых прошло около 2 тысяч, гости осваивали золотое шитье, гончарное и кузнечное дело, различные варианты росписи по дереву и керамике. Кроме того, они учились мастерить кукол и создавать карнавальные костюмы, печь блины и готовить десерты по старинным рецептам.

Во время праздника горожане смогли попробовать более 170 видов блинов. Помимо традиционных со сметаной, икрой и медом, посетителям предлагали разноцветные (желтые, зеленые, красные) блины и лакомства с экзотическими начинками, приготовленные по рецептам разных стран мира.

Больше всего было съедено шоколадных и малиновых, а также блинов «Яблоко и карамель», «Васаби с креветками», «Бургер», черных с соусом терияки, боярских и свекольных. Запивали угощение ароматным согревающим напитком на шишках, фруктовыми и ягодными морсами с клюквой, брусникой, малиной и облепихой.

Подкрепившись, гости с удовольствием участвовали в масленичных забавах. Посетителей с детьми особенно порадовали карусели: на них прокатились 31,3 тысячи человек.

«Московская Масленица» в формате именно общегородского фестиваля прошла в столице во второй раз. В этом году количество площадок было увеличено с 14 до 25. Они работали во всех округах Москвы. Культурная программа фестиваля включала больше 3 тысяч различных мероприятий.