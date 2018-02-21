РИАМО – 21 фев. В квартире на юго-западе столицы уроженец Шри-Ланки попытался убить свою супругу, используя музыкальный центр, женщина выжила, сообщает в среду РИА Новости.



Инцидент произошел 1 февраля, однако уголовное дело возбудили только 20 февраля. Потасовка в квартире между женщиной и ее мужем, уроженцем Республики Шри-Ланка, началась после ссоры.



«Мужчина схватил лежавший рядом музыкальный центр и не менее четырех раз ударил им по голове и шее потерпевшей», — говорится в сообщении.



После этого мужчина схватился за нож и нанес своей жене множественные ранения по всему телу. В квартиру в этот момент ворвались полицейские, задержали мужчину и вызывали женщине скорую помощь. Пострадавшую госпитализировали. По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.



Как отмечается в сообщении, женщина находится в палате нейрохирургии ГКБ имени С. С. Юдина, ее состояние оценивается как удовлетворительное.



