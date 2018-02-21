РИАМО - 21 фев. Мособлизбирком утвердил положение о проведении конкурса среди участковых избирательных комиссий Подмосковья на лучшее оформление избирательного участка к мартовским выборам президента РФ, сообщила на заседании в среду председатель Избирательной комиссии Московской области Ирина Коновалова.

«Вашему вниманию прилагается уже ставшее обычным для нас решение о проведении конкурса среди участковых избирательных комиссий на лучшее оформление избирательного участка», - сказала Коновалова.

Конкурс будет проходить с 12 по 18 марта, а его итоги Мособлизбирком подведет в период с 19 по 26 марта.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

Ранее ЦИК РФ утвердил бюллетень для президентских выборов. В бюллетене будет восемь фамилий, расположенных в алфавитном порядке: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»); Павел Грудинин (КПРФ); Владимир Жириновский (ЛДПР); Владимир Путин (самовыдвижение); Ксения Собчак («Гражданская инициатива»); Максим Сурайкин («Коммунисты России»); Борис Титов (Партия роста); Григорий Явлинский («Яблоко»).

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