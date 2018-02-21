РИАМО - 21 фев. Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина (НИИ ЦПК), который находится в подмосковном Звездном городке, разработал новую систему испытаний, сообщил заместитель начальника 3-его управления ФГБУ «НИИ ЦПК» Виктор Рень.

«Мы в конечном итоге пришли к выводу, что система, которая предназначена для того, чтобы обеспечить комфортные условия пребывания космонавтов в скафандре, не пригодилась, негодна, ее нужно переделать от начала до конца», - сказал Рень.

По его словам, новая система необходима для того, чтобы все космонавты не были загнаны в угол и их не сняли с подготовки. Эксперименты связаны с воздействием вредных факторов окружающей среды. Это испытания в тундре, температура воздуха в которой составляла минус 67 градусов. Космонавты были одеты в два спортивных костюма, которые сверху были покрыты прорезиненной тканью.

«Мы проходили этот эксперимент для определения предельных возможностей человеческого организма. Нужно было определить, насколько боеспособен организм здорового человека, насколько он может противостоять той стихии, в которой он оказался, без наличия каких-то средств, которые могли бы обеспечить благоприятное пребывание», — добавил Рень.

Он отметил, что испытания проводили не только в тундре, но и в пустыне, где температура воздуха достигала плюс 65 градусов.

«Мы учим их (космонавтов – ред.), как нужно делать, что нужно делать для того, чтоб спастись и не только спастись, а еще сохранить здоровье. Пустыня – там плюс 65 градусов, но самое страшное – не та пиковая жара, а вот переход от темного времени суток к светлому и наоборот. (…) Не все люди выдерживали такой эксперимент», - подчеркнул Рень.