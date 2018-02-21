РИАМО - 21 фев. Центральная пригородная пассажирская компания планирует перейти на мытье полов в электропоездах без воды, сообщил в четверг на встрече с пассажирами директор по операционной деятельности ЦППК Владимир Козлов.

«Сейчас очень много реагентов, и когда делается уборка поезда водой, это все просто по полу размазывается. Реагент невозможно смыть водой, очень много песка, который тоже размазывается. Мы сейчас внедряем технологию в трех депо - без воды. То есть мы будем мыть электропоезда без воды за счет использования тряпок с микрофиброй, которые не размазывают грязь, а собирают», - сказал Козлов.



Он пояснил, что в пилотном режиме новый метод используют в трех депо. Если пассажиры заметят изменения, то эти стандарты будут внедрять повсеместно.



Ранее директор по продажам ОАО «ЦППК» Сергей Русов рассказал, что компания планирует провести ремонтные работы на 13 железнодорожных станциях в Московском транспортном узле к предстоящему чемпионату мира по футболу.