РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 фев. Горнолыжный спуск на Черневской горке в Красногорске торжественно откроют 25 февраля в 14:00, сообщается на сайте администрации городского округа.

«В программе мероприятия запланированы выступления творческих коллективов, розыгрыши призов и бесплатных ски-пассов (магнитных карточек на подъемники)», – говорится в сообщении.

Уточняется, что гостям предложат горячий ароматный чай и вкусные угощения. С собой можно принести лыжи, санки, снегокаты, сноуборды, тюбинги.

Решение об обустройстве на Черневской горке горнолыжных склонов было принято в конце 2017 года. Эта мера позволит не только создать спортивную зону, но и сохранит природный ландшафт, а также внешний вид излюбленного места горожан. Комплекс будет полностью открытым, за исключением защитных сеток на трассах, летом территория будет также свободна для входа. К тому же, несколько лет назад здесь уже располагалось подобное предприятие с подъемниками.