РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 фев. Инспекторы ГИБДД Люберец с четверга начнут выявлять водителей, управляющих автомобилем в нетрезвом виде, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«В целях стабилизации уровня аварийности отделом ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» с 22 по 25 февраля проводится оперативно-профилактическое мероприятие под условным наименованием «Нетрезвый водитель». Оно направлено на выявление и пресечение фактов управления водителями транспортных средств в состоянии алкогольного или наркотического опьянения», – говорится в сообщении.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет. Если водитель управляет транспортным средством в состоянии опьянения повторно, то его привлекут к уголовной ответственности – штрафу от 200 до 300 тысяч рублей либо лишению свободы на срок до 2 лет.

«Уважаемые участники дорожного движения. При наличии информации о водителях, собирающихся управлять автомобилем в нетрезвом виде, сообщите по телефону 112 или телефону дежурной части ОГИБДД: 8(495)501-25-83», – говорится в сообщении.