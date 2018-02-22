РИАМО (КОРОЛЕВ) – 22 фев. Руководитель администрации подмосковного Королева Юрий Копцик в четверг ответит на вопросы жителей в прямом эфире, сообщается на сайте администрации городского округа.
Прямой эфир пройдет на телеканале «Королев ТВ» в 20:00.
«В четверг, 22 февраля, на телеканале «Королев ТВ» состоится прямой эфир руководителя администрации города Юрия Копцика.
В прямом эфире Юрий Анатольевич ответит на вопросы жителей», – говорится в сообщении.
Актуальные вопросы могут задать все желающие по телефонам прямого эфира: 8(495)123-32-23 и по электронной почте: news@korolev-tv. Также вопросы можно написать на страницах официальных групп «Королев ТВ» в соцсетях.
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