РИАМО (КОРОЛЕВ) – 22 фев. Руководитель администрации подмосковного Королева Юрий Копцик в четверг ответит на вопросы жителей в прямом эфире, сообщается на сайте администрации городского округа.

Прямой эфир пройдет на телеканале «Королев ТВ» в 20:00.

«В четверг, 22 февраля, на телеканале «Королев ТВ» состоится прямой эфир руководителя администрации города Юрия Копцика.

В прямом эфире Юрий Анатольевич ответит на вопросы жителей», – говорится в сообщении.

Актуальные вопросы могут задать все желающие по телефонам прямого эфира: 8(495)123-32-23 и по электронной почте: news@korolev-tv. Также вопросы можно написать на страницах официальных групп «Королев ТВ» в соцсетях.



