РИАМО (БАЛАШИХА) – 22 фев. В четверг во Дворце культуры Балашихи пройдет героико-патриотическая акция «Будь добрым и сильным, помоги России».

Ожидается, что в акции примут участие около 500 человек – это школьники, студенты, члены молодежных общественных организаций. Мероприятие будет приурочено к празднованию Дня защитника Отечества.

Для гостей мероприятия проведут концертную программу, в которой примут участие творческие коллективы города, а также приглашенные артисты. В ходе мероприятия почтут память военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга.

Организаторами мероприятия выступят администрация Балашихи и общественная организация членов семей военнослужащих, погибших в локальных войнах «Память витязям». В ходе мероприятия пройдет мастер-класс, где любой желающих сможет попробовать собрать и разобрать автомат.