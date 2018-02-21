РИАМО - 21 фев. Полиция выясняет обстоятельства столкновения маршрутного такси и грузовика на Горьковском шоссе в подмосковной Балашихе, при котором пострадали четыре человека, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Ранее в Telegram-канале министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья сообщалось, что в 18:35 в Балашихе на 18-м километре Горьковского шоссе произошло столкновение двух транспортных средств. В результате аварии ранены четыре человека.

«На 18-м километре Горьковского шоссе произошло столкновение двух единиц транспорта: маршрутного такси Hyundai и грузовой автомашины Scania. В результате ДТП четыре человека пострадали», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что несовершеннолетних пострадавших в ДТП нет. Обстоятельства аварии выясняются.