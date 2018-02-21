РИАМО - 21 фев. В подмосковном Щелкове к концу 2019 года построят мост через реку Клязьму, который разгрузит основные дороги от грузового транспорта и свяжет районы города, сообщается на сайте RosTender.info.

«Администрация Щелковского муниципального района объявила тендер среди строительных организаций. Заявки по нему принимаются до 5 марта, а 15 марта будут подведены итоги. Победитель получит право на заключение муниципального контракта стоимостью 601 миллион рублей. Финансирование ведется из бюджета района и Московской области», — говорится в сообщении.

Подрядчику предстоит построить автомобильно-пешеходный мост длиной 52 метра и шириной 13 метров с подходами от улицы Фабричной до Восточной промзоны Щелкова. Согласно документации тендера, при этом необходимо будет перенести объекты водо-, газо- и теплоснабжения, находящиеся у места строительства, установить водопропускную трубу на ручье Поныри, дождевую канализацию, очистные сооружения, освещение и провести другие работы. Мост должен быть сдан в четвертом квартале 2019 года.

Строительство ведется в рамках государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».