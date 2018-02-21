РИАМО - 21 фев. Активные работы по рекультивации бывшего полигона твердых бытовых отходов «Аннино» в подмосковном Рузском городском округе могут начаться в 2018 году после проведения аукциона по выбору компании-исполнителя, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В 2018 году планируется провести аукционные процедуры на определение подрядной организации, которая на основании подготовленного проекта займется рекультивацией закрытого полигона «Аннино». Аукционные процедуры планируются на конец этого года, все зависит от того, какой срок займет прохождение экспертиз проекта рекультивации», - говорится в сообщении.

Как напомнил советник главы Рузского городского округа Лев Урман, проектная организация выполнила первый этап работ. 12 марта в Рузе пройдут публичные слушания по вопросу рекультивации полигона. После этого документы направят на государственную экологическую экспертизу, параллельно будут выполняться второй и третий этап рекультивации. Полностью эту работу планируют завершить в июле 2018 года, после чего документы направят в Минэкологии Подмосковья.

«На месте полигона «Аннино» не планируется строительство мусороперерабатывающих заводов, предприятий и тем более полигонов, мы проводим рекультивацию. Готовятся документы для вхождения в областную программу «Чистая страна», в которой будут использоваться как федеральные, так и областные средства. В муниципальном бюджете мы заложили порядка 9 миллионов рублей, рассчитывая получение из областного бюджета средств в размере порядка 350 миллионов рублей на рекультивацию»,- сказал Урман.

По его словам, сейчас проходят мероприятия по временной консервации полигона, так как «Аннино» имеет скрытую площадь внутреннего возгорания по периметру тела полигона. В настоящее время завозятся грунты и строительные отходы пятого класса опасности для возведения и укрепления дороги на само тело полигона. Завоз строительных отходов на полигон для его консервации разрешен санитарными нормами и правилами. При этом фактов завоза на объект твердых бытовых отходов не зафиксировано. Мониторинг на постоянной основе проводят сотрудники областных и федеральных ведомств.

«Со стороны министерства экологии и природопользования ведется систематический мониторинг работы на полигоне. Также они реагируют на все жалобы, которые поступают к ним и размещаются в социальных сетях. Эти проверки проводятся без нашего участия, нас уведомляют по факту проведения проверок. Ни одного факта завоза твердых бытовых отходов на полигон не зафиксировано», - подчеркнул Урман.

Прием отходов на полигон ТБО «Аннино», который функционировал с 1975 года, был закрыт в декабре 2016 года. Полигон принимал отходы 4-5 класса опасности со всей территории Рузского округа и частично с территорий городских округов Звенигород и Истра. После закрытия полигона отходы из Рузского округа вывозят в Волоколамский район.