РИАМО - 21 фев. В столице 28 февраля выходит книга главного археолога города Леонида Кондрашева «Археология Москвы», в ней, в частности, рассказывается о находках, обнаруженных на территории района Зарядье, где сейчас располагается парк, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Одним из важнейших итогов работ стало обнаружение при раскопках в западной части Зарядья берестяной грамоты. В ходе последних раскопок на территории Зарядья был выявлен участок белокаменных кладок фундамента крепостной стены Китай-города длиной 10 метров и шириной 6,5–6,7 метра. Кладки сохранились на высоту до 2,4 метра», — приводится в сообщении отрывок из книги.

Ученые также нашли деревянные мостовые Кривого переулка, деревянные срубы с печами, керамику и золотоордынскую посуду.

«В слоях XV–XVI веков выявлены медные монеты, отходы косторезного производства, нательные крестики (в том числе с изображением Никиты Бесогона), кожаные фрагменты обуви», — добавляется в сообщении.

В культурном слое XVII–XVIII веков обнаружено большое количество бытовых железных изделий, предметы вооружения, конского снаряжения.

«Огромное значение имеет обнаружение в слое конца XVI — начала XVII века множества предметов воинской тематики: литых пуль, железных ядер, двух белокаменных ядер (ядра диаметром более 40 сантиметров, вероятно, от мортиры). Скорее всего, данные скопления вещей связаны с событиями Смутного времени», — добавляется в сообщении.

Не менее интересно обнаружение медной игрушки-всадника в культурном слое XVII–XVIII веков. Находка уникальна прежде всего тем, что вооружение и снаряжение игрушки скопировано с настоящих прототипов вооружения того времени.

Кроме уникальных находок, на набережной обнаружены медные монеты и свинцовые торговые пломбы XVIII–XIX веков. Как известно, в XVIII–XIX веках к стене Китай-города вдоль набережной были пристроены многочисленные лабазы и лавки, на реке существовала пристань. Таким образом, обнаруженные предметы, свидетельствующие об интенсивной торговой деятельности в прибрежной зоне Зарядья, полностью подтверждают данные письменных и картографических источников.

В магазины и библиотеки книга «Археология Москвы» поступит после 28 февраля.