РИАМО - 21 фев. Электрички Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) ходят по графику в 98,5% случаев, что выше показателя поездов в Германии, сообщил в среду на встрече с пассажирами директор по операционной деятельности ОАО «ЦППК» Владимир Козлов.

«У нас общий процент соблюдения графика движения - 98,5, в Германии, например, 96%», - сказал Козлов.

По его словам, к срывам графика приводят работы по строительству дополнительных путей, неисправности подвижного состава, травмирование людей на путях. В последнем случае, как правило, машинист оказывает первую помощь пострадавшему.

Козлов добавил, что к предстоящему чемпионату мира по футболу электрички ЦППК приведут к такому техническому состоянию, при котором будут исключены сбои из-за неисправного оборудования.

ОАО «Центральная ППК» осуществляет перевозку пассажиров по пригородным железнодорожным маршрутам в 11 регионах России. ЦППК имеет долгосрочные контракты на обслуживание пассажиров в Москве, Московской, Рязанской, Калужской, Владимирской областях.