РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 21 фев. В микрорайоне Белая Дача Котельников в среду рабочие устраняют аварию на трубопроводе горячей воды, ее и отопления нет в двух домах, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Произошло повреждение прямого трубопровода перегретой воды в микрорайоне Белая Дача. В связи с этим в домах №№8 и 10 по 2-му Покровскому проезду отсутствует горячее водоснабжение и отопление. В настоящее время ремонтная бригада УК «Солид» ведет работы по замене поврежденного участка трубопровода. Ориентировочное время завершения работ – 20:00», - говорится в сообщении.

Устранение аварии контролирует глава Котельников Ирина Польникова и оперативный штаб администрации городского округа.

«Приносим свои извинения за доставленные неудобства», - заключается в сообщении.