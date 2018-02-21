РИАМО - 21 фев. Представители Госжилинспекции Московской области принимают участие в конференции, посвященной реформе контрольно-надзорной деятельности (КНД), подмосковное ведомство готово поделиться своим опытом внедрения реформы КНД с коллегами из других субъектов Федерации, сообщается на сайте ведомства.

Руководитель Госжилинпекции Московской области Вадим Соков, первый заместитель главы надзорного ведомства Михаил Макушкин, начальник правового управления Оксана Путята и заведующий отделом анализа надзорной деятельности и рейтингования Марина Гришина приняли участие в конференции «Реформа контрольной и надзорной деятельности: новое качество государственного контроля в регионах», которая проходит 21-22 февраля в Подмосковье.

«Уверен, что в Московской области приоритетный проект «Повышение качества реализации контрольно-надзорных полномочий на региональном и муниципальном уровнях» будет успешно реализован к обозначенному правительством РФ сроку. По всем аспектам реализуемой реформы Московская область находится в так называемой «зеленой зоне». Госжилинспекция Московской области, в свою очередь, готова поделиться своим опытом внедрения реформы КНД со своими коллегами из других регионов», – сказал Соков.

Конференция организована министерством экономического развития РФ. В ней принимают участие представители правительства России, общественных организаций, региональных органов государственной власти, муниципальных образований, ведущие профильные эксперты и специалисты.

На конференции рассмотрят итоги 2017 года, планируемые мероприятия на 2018 год, а также всесторонние аспекты проведения целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации», реализация которой рассчитана до 2025 года.

Минэкономразвития России предложило новый формат взаимодействия участников в рамках конференции. В частности, во второй части конференции представителям субъектов Российской Федерации предложили выступить с краткими докладами о региональном опыте, а также о проблемах реализации приоритетного проекта.

В рамках сессий также обсуждались основные результаты по внедрению риск-ориентированного подхода и системы оценки результативности и эффективности приоритетного проекта реформы КНД, а также результаты внедрения информационно-телекоммуникационных технологий в контрольно-надзорную деятельность.

«Подобный формат встречи и широкий круг участников мероприятия – это прекрасная возможность обсудить с коллегами все тонкости механизмов реализации реформы, поделиться опытом, выработать пути для оперативного решения возникающих текущих вопросов», - подытожил Соков.