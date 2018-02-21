РИАМО - 21 фев. ООО «Оксенд М» из Солнечногорского района Подмосковья оштрафовали на 20 тысяч рублей за уклонение от проверки управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В декабре 2017 года ведомство должно было провести проверку в отношении ООО «Оксенд М» на предмет соблюдения требований федерального законодательства в сфере ветеринарии, карантина растений и семеноводства сельхозрастений. В адрес юридического лица было направлено уведомление о сроках проверки и необходимости прибытия законного представителя организации. В назначенное время представитель компании не явился.

«По факту уклонения от проверки в отношении ООО «Оксенд М» был составлен акт о противодействии проверке и протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 19.4.1 КоАП РФ за воспрепятствование законной деятельности должностного лица управления», - говорится в сообщении.

Материалы дела были направлены в судебный участок №233 района Чертаново Северное города Москвы для привлечения юридического лица к административной ответственности. В феврале 2018 года решением мирового суда ООО «Оксенд М» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.