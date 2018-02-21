РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 фев. В подмосковных Люберцах прошли соревнования по стрельбе из боевого оружия, в которых победила команда полка полиции ГУ МВД России по Московской области, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Сегодня (21 февраля – ред.) в стрелковом тире МУ МВД России «Люберецкое» состоялись ежегодные традиционные соревнования по стрельбе из боевого оружия (пистолет Макарова), посвященные Дню защитника Отечества. В командном зачете первое место заняли стрелки полка полиции ГУ МВД России по Московской области», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что второе место – у 3-го окружного отдела УФСБ по Москве и Московской области, третье место – у МУ МВД России «Люберецкое».

«Всего в соревнованиях приняло участие 8 команд: администрация Люберец, Моспожоблспас, Общественный совет МУ МВД России «Люберецкое», фитнес клуб «С.С.С.Р.», общественная дружина Люберец, МУ МВД «России» «Люберецкое», 3-й окружной отдел УФСБ по Москве и Московской области и полк ГУВД МВД России по Московской области», - уточнил Ружицкий.

Он добавил, что такие соревнования проходят уже более 7 лет. Их организовывают сотрудники полиции совместно с администрацией Люберец.