РИАМО - 21 фев. На Горьковском шоссе в подмосковной Балашихе столкнулись две машины, в результате аварии пострадали четыре человека, сообщается в Telegram-канале министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В 18:35 в Балашихе на 18 километре Горьковского шоссе произошло столкновение двух транспортных средств. В результате аварии ранены четыре человека», — говорится в сообщении.

Жителей Подмосковья призвали быть внимательнее на дорогах и соблюдать скоростной режим.