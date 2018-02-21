РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 фев. Первый заместитель главы администрации Балашихи Алексей Коваль поздравил военнослужащих Отдельной дивизии оперативного назначения имени Феликса Дзержинского войск Росгвардии с Днем защитника Отечества, передает корреспондент Балашихинского информагентства.

По данным агентства, торжественное собрание ко Дню защитника Отечества прошло в гарнизонном доме офицеров. В нем приняли участие солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры Росгвардии, а также ветераны военной службы и офицеры запаса. Всего в мероприятии приняли участие более 500 человек.

«От имени главы Балашихи Сергея Юрова и от себя лично поздравляю вас с наступающим Днем защитника Отечества. Это один из самых любимых праздников в нашей стране, когда мы поздравляем людей, которые связали свою жизнь со служением Родине. Мы чтим подвиги героев, которые сражались за свободу и независимость нашей страны, поздравляем тех, кто сегодня продолжает нести службу», - сказал Коваль.

Он поблагодарил руководство соединения за участие в развитии социальной инфраструктуры Балашихи. Коваль уточнил, что в микрорайоне Дзержинского планируется открытие поликлиники и физкультурно-оздоровительного комплекса, построенных Росгвардией.

В свою очередь, командир Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского Дмитрий Черепанов отметил большой вклад военнослужащих в историю страны.

«Они везде и всегда с честью и достоинством выполняли и продолжают выполнять задачи, поставленные руководством страны, проявляя при этом самоотверженность и высокий уровень профессионализма. Нынешнее поколение защитников Отечества достойно продолжает воинские традиции, совершенствуя боевое мастерство, осваивая современное вооружение, успешно решая задачи по борьбе с международным терроризмом», - сказал Черепанов.

От главы Балашихи Сергея Юрова и командира дивизии Дмитрия Черепанова рядовым, офицерам и ветеранам дивизии вручили благодарственные письма и подарки. Торжественное собрание завершилось праздничным концертом.

По сведениям агентства, отдельная дивизия оперативного назначения имени Дзержинского войск Росгвардии образована в 1924 году. Среди ее задач – борьба с терроризмом, охрана государственных объектов, обеспечение порядка в Москве и Московской области. Численность личного состава дивизии – более 10 тысяч человек.