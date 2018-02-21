РИАМО - 21 фев. Члены Избирательной комиссии Подмосковья рассмотрели ряд вопросов о назначении членов территориальных избирательных комиссий (ТИК), все кандидатуры были одобрены, сообщила председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова.

«Взамен выбывшего члена комиссии в Балашихе партия «Единая Россия» представила кандидатуру Кадомцевой Ольги Александровны, 1985 года рождения, образование высшее. Все документы в порядке», - сказала на заседании Мособлизбиркома Коновалова.

Члены Избирательной комиссии Подмосковья одобрили новых членов ТИКов в Балашихе, Дзержинске, Власихе и поселке Молодежный, и двух членов территориальной избирательной комиссии в Электрогорске.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

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