РИАМО - 21 фев. Центральная избирательная комиссия РФ дополнительно выделила Мособлизбиркому около 95 миллионов рублей, которые будут направлены на транспортные расходы во время выборов, сообщила председатель Избирательной комиссии Московской области Ирина Коновалова.

«Нам поступили дополнительные средства из ЦИК России, из организующей комиссии выборов, где-то 95 миллионов. Это средства мы распределим нижестоящим комиссиям, они пойдут на транспортные расходы, потому что не хватало этих средств», - сказала на заседании Мособлизбиркома Коновалова.

Все члены Избирательной комиссии Подмосковья поддержали решение о расходовании дополнительных средств от ЦИК.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

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