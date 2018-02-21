РИАМО - 21 фев. Ярмарка уличной еды из Поднебесной открылась в московском ГУМе в рамках фестиваля в честь китайского Нового года, гости могут попробовать экзотические свиные ушки, сладкий картофель и лунные пряники, сообщается на сайте магазина.

«Попробовать Китай на вкус, отведать знаменитую уличную еду Поднебесной до 28 февраля можно на фестивале «Китайский Новый год в ГУМе» – в киосках, расположенных на третьей линии ГУМа», - отмечается в материале.

Лучшие китайские рестораны Москвы поставляют в ГУМ по заказу необычные лакомства: древесные грибы в остром соусе, маринованный арахис, свиные ушки, китайские традиционные пельмени с разными начинками, рисовые шарики с ягодами.

В других палатках продаются привезенные из Китая популярные снеки: попкорн из бобов, чипсы из риса с разными вкусами, сладкий картофель, лунные пряники и многие другие редкие для Москвы угощения.

Также в рамках фестиваля в магазине можно приобрести знаменитый китайский чай - зеленый и улуны - и новогодние сувениры: фигурки собаки, фонарики и приносящие удачу монетки.