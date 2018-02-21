РИАМО - 21 фев. Представитель кандидата в президенты РФ Бориса Титова назначен членом Мособлизбиркома с правом совещательного голоса, сообщила на заседании в среду председатель Избирательной комиссии Московской области Ирина Коновалова.

«К нам поступили документы от кандидата в президенты Российской Федерации Бориса Юрьевича Титова о назначении членом Избирательной комиссии Московской области с правом совещательного голоса Олега Викторовича Санникова», - сказала Коновалова.

Она отметила, что все документы представителя в порядке, поэтому Мособлизбирком принял решение выдать ему соответствующие удостоверение.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

Ранее ЦИК РФ утвердил бюллетень для президентских выборов. В бюллетене будет восемь фамилий, расположенных в алфавитном порядке: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»); Павел Грудинин (КПРФ); Владимир Жириновский (ЛДПР); Владимир Путин (самовыдвижение); Ксения Собчак («Гражданская инициатива»); Максим Сурайкин («Коммунисты России»); Борис Титов (Партия роста); Григорий Явлинский («Яблоко»).

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