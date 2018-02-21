РИАМО - 21 фев. Птиц мелких пород необходимо подкармливать семенами подсолнуха, чтобы помочь им пережить морозные зимы Московского региона, сообщил РИАМО председатель Московского областного отделения Союза охраны птиц России Виктор Зубакин.

«Птиц мелких пород необходимо подкармливать. Мы по-прежнему зимой призываем жителей подкармливать мелких птиц: сыпьте им под деревья не жареные семена подсолнуха, они достаточно калорийные и питательные. Мы всегда призываем подкармливать мелких птиц - синиц, снегирей и воробьев, это поможет им пережить даже сильные морозные зимы», - сказал Зубакин.

Он отметил, что глубокий снег сильно мешает такой птице, как серая куропатка, которая обитает в Московской области. Она кормится семенами сорняков. Серая куропатка — достаточно крупная птица и не может садиться на ветки, поэтому ходит по снегу. Ей сложно в глубоком снегу добывать корм, поэтому часть серых куропаток в Московской области может погибнуть.

«Световой день сейчас достаточно длинный, большинство птиц успевают наесться настолько, чтобы переждать ночь. Для птиц во время морозной зимы очень важен корм, холода для них не страшны, если есть корм. В принципе те морозы, которые сейчас стоят в Московском регионе, на птицах отражаются не очень сильно», - подытожил Зубакин.

Ранее жителей Московского региона предупредили об аномальных морозах до минус 28 градусов с 23 по 28 февраля.