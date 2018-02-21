РИАМО - 21 фев. Мособлизбирком отказал в возбуждении административного дела по факту размещения статьи с признаками предвыборной агитации в одной из муниципальных подмосковных газет, сообщила на заседании в среду председатель Избирательной комиссии Московской области Ирина Коновалова.

Согласно поступившему в Мособлизбирком заявлению гражданина, 9 февраля, до того, как в предвыборной гонке на выборах президента РФ стартовал этап агитации в СМИ, в одной из муниципальных подмосковных газет была опубликована статья с признаками агитации за определенного кандидата. Поскольку такая статья вышла в газете один раз, издание предупредили о недопустимости нарушения требований законодательства о выборах.

«В соответствии с законом, мы рассмотрели жалобу и в связи с отсутствием состава административного правонарушения уполномоченный член комиссии вынес определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении», - сказала Коновалова.

Письмо с решением Мособлизбиркома отправят заявителю, он может обжаловать данное решение в суде.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

Ранее ЦИК РФ утвердил бюллетень для президентских выборов. В бюллетене будет восемь фамилий, расположенных в алфавитном порядке: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»); Павел Грудинин (КПРФ); Владимир Жириновский (ЛДПР); Владимир Путин (самовыдвижение); Ксения Собчак («Гражданская инициатива»); Максим Сурайкин («Коммунисты России»); Борис Титов (Партия роста); Григорий Явлинский («Яблоко»).

С 31 января россияне могут подать заявление на голосование на выборах президента по месту нахождения, а не жительства. Заявки принимаются по 12 марта. Ранее Коновалова сообщила, что избиратели в Подмосковье подали уже около 33 тысяч заявлений о голосовании по месту нахождения.