РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 фев. С улиц городского округа Подольск за прошедшую неделю эвакуировали около 70 автомобилей, причиной эвакуации транспорта стала неправильная парковка, владельцев оштрафовали почти на 40 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

С 13 по 19 февраля по линии ОГИБДД при проведении профилактических мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного травматизма выявлено и пресечено 661 нарушение правил дорожного движения. Все нарушители привлечены к административной ответственности.

«За нарушение правил тонировки к административной ответственности привлечено 50 водителей. За неправильную парковку с улиц городского округа Подольск эвакуировано 67 автомобилей. Сумма назначенных штрафов составила более 40 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

В течение отчетного периода совершено 191 дорожно-транспортное происшествие, пострадал один человек.