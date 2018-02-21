РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 фев. В подмосковном Подольске команда «Витязь» победила в командном зачете турнира по пулевой стрельбе, сообщил «РИАМО в Подольске» один из организаторов турнира.

Турнир по пулевой стрельбе из пневматической винтовки среди ветеранов военной службы и молодежи прошел на базе стрелково-спортивного клуба «Дубрава» в поселке Дубровицы 20 февраля. Всего в них приняли участие более 30 человек.

«Мероприятие прошло в рамках празднования 100-летия Красной армии. В рамках спортивно-патриотической программы участники посетили музей героя РФ Александра Монетова, а также провели турнир. По итогам соревнования в командном зачете первое место заняла команда «Витязь», на втором месте - «Кадеты», а третье место заняла команда «Полководцы». Победителей и призеров турнира наградили почетными кубками», - сказал организатор.

Помимо этого, в личном зачете среди ветеранов военной службы победил Николай Межуревский, который набрал 65 очков. Среди молодежи лучшим стал Александр Зуйков, который заработал 74 очка.

Днем рождения Красной армии принято считать 23 февраля 1918 года, когда для защиты Советской России от внешних и внутренних врагов были созданы Красная армия и Красный флот.