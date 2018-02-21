РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ ) - 21 фев. Единый волонтерский корпус планируют создать в подмосковном Дзержинском в 2018 году, сообщил глава муниципалитета Виталий Панаморенко.

В среду Панаморенко представил жителям ежегодный отчет по итогам работы администрации в 2017 году.

«2018 год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом добровольца и волонтера. Мы ставим перед собой задачу в 2018 году создать на базе имеющихся в городе волонтерских движений единый городской волонтерский корпус», - сказал Панаморенко.

Он отметил, что в 2017 году в Дзержинском было создано местное отделение волонтерского корпуса «Живу спортом», которое активно участвовало в организации проведения «Летного фестиваля ГТО». В проведении фестиваля было задействовано более 150 волонтеров. Активно участвует в городских мероприятиях местное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», председатель Концемалов Дмитрий.