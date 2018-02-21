РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 21 фев. В 2017 году в подмосковном Дзержинском из аварийных домов расселили более 15 семей, сообщил глава городского округа Виталий Панаморенко.

В среду он представил жителям ежегодный отчет по итогам работы администрации за прошлый год.

«С 2014 года мы провели большую работу по расселению жителей из аварийного жилищного фонда. Всего 48 семей получили квартиры в рамках расселения. В 2014 году квартиры получили девять семей, в 2015 – 16 семей, в 2016 году – шесть, в 2017 году – 17 семей», – сказал Панаморенко.

По его словам, в минувшем году в соответствии с соглашением, заключенным между администрацией и ООО «Стройсоюз», из 103 семей, проживающих в домах №№3, 3А, 5, 7 и 7А на площади Святителя Николая, расселено 14 семей. Также из 27 семей в домах №№6, 6А на площади Святителя Николая расселили три семьи.

«На данном этапе работа в этом направлении еще не закончена. В 2018 году из аварийных домов планируется переселить 35 семей в город Котельники», – отметил Панаморенко.

Он добавил, что в Дзержинском нет обманутых дольщиков.