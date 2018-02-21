РИАМО - 21 фев. Мусоровывозящая компания «Истра-Вейст» прекратит работу на территории Рузского городского округа в Подмосковье, власти муниципалитета планируют привлечь новую организацию, говорится в сообщении пресс-службы администрации Рузского округа.

«Мусоровывозящая компания «Истра-Вейст» давно работает на рынке, связанном с мусором. Могу сказать, что свою работу они выполняют качественно. Там работают серьезные профессионалы с большим опытом работы. Они рассчитывают на тот уровень доходов, который на территории Рузского округа не всегда удается им получить. Поэтому экономическая составляющая работы в округе для них не представляет особого интереса. Для себя они приняли такое решение», - сказал советник главы Рузского городского округа Лев Урман.

При этом он подчеркнул, что сбоев в работе по санитарной очистке и вывозу мусора допущено не будет.

«Сейчас мы отрабатываем иные варианты по организации нормального функционирования схемы санитарной очистки и привлечения иных организаций, которые справятся с этой работой. Никаких коллапсов или сбоев в работе по санитарной очистке и вывозу мусора не будет», - добавил Урман.