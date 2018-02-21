РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 фев. За прошедшую неделю полицейские в подмосковном Подольске раскрыли семь краж и три преступления, которые связаны с распространением наркотиков, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

«С 13 по 19 февраля в дежурную часть УМВД России по горокругу Подольск поступило более тысячи сообщений и заявлений от граждан о происшествиях и преступлениях. Раскрыт один факт причинения тяжкого вреда здоровью, один грабеж, семь краж, одно мошенничество, три преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и один факт организации незаконной миграции», – говорится в сообщении.

За истекшую неделю в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УМВД на территории горокруга Подольск выявили три тяжких преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков, изъяли наркотические средства общим весом более 10 грамм. По выявленным фактам возбуждены уголовные дела.